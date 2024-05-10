Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский

Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что чрезвычайно символично для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поздравил Его Святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу. Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично - сообщил Зеленский в Twitter.

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Президент Украины подчеркнул, что ценит "важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве".

"Свет победит!" - резюмировал Зеленский.

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