Украине важна позиция Венгрии: Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его на Саммит мира, передает УНН.

Провел длительную и предметную беседу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Пригласил его на Саммит мира. Нам важна позиция Венгрии, когда речь идет о приближении мира и о совместной региональной безопасности - сообщил Зеленский в Twitter.

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Президент отметил, что во время разговора подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях и развитии сотрудничества в торговле, энергетике и логистике.

Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

Согласовали дальнейшие шаги по решению всего спектра двусторонних вопросов на взаимовыгодных условиях. Обсудили европейскую интеграцию Украины. Убежден, что скорое вступление Украины в ЕС пойдет на пользу обоим нашим государствам - резюмировал Зеленский.

Контекст

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.