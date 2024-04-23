Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Будапешт может заблокировать решение ЕС отправить Украине помощь в размере 1,5 млрд евро, если Киев не прекратит дискриминацию венгерских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index.hu, пишет УНН.

Детали

Сийярто, что после дела в отношении банка OTP, Украина якобы взялась за фармацевтическую компанию Richter и хочет отозвать местные лицензии на распространение десятков препаратов.

Сам глава венгерского МИД назвал такую политику "охотой на ведьм".

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По его словам, сегодня в обществе происходит "подготовка к мировой войне" из-за критической ситуации на поле боя в Украине.

Сийярто предупредил о возможности Венгрии заблокировать решение ЕС предоставить государствам-членам 1,5 млрд евро из Европейского фонда мира для поставки оружия Украине.

Кроме того, Венгрия не согласится разблокировать 500 миллионов евро транша по программе European Peace Framework.

Позиция Венгрии остается неизменной и четкой. Пока мы не получим гарантии от украинской стороны, что они прекратят охоту на ведьм против венгерских компаний, которые действуют в Украине, мы не сможем способствовать таким решениям (выделение помощи Украине - ред.) - подчеркнул Петр Сийярто.

Сийярто назвал дискриминацию венгерских компаний недопустимой, ссылаясь на необоснованные процедуры и сфабрикованные причины.

Напомним

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия планирует выделить Украине 1,5 миллиарда евро в апреле и, как ожидается, еще 1,9 миллиарда евро в мае, при условии выполнения определенных условий, в рамках 50-миллиардной программы для Украины.

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