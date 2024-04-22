Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята

Министры Совета Европейского Союза обратились к теме 500 миллионов евро транша военной помощи Украине, во время сегодняшнего обсуждения. Пока что получить "зеленый свет" не удалось, даже несмотря на изменение обстоятельств, передает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х, сообщает УНН.

Министры иностранных дел ЕС снова обсуждали 🇺🇦. Снова не удалось получить зеленый свет для транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, который застрял почти на год. Несмотря на то, что банк 🇭🇺 был исключен из списка, а сам список был удален украинским антикоррупционным агентством - говорится в сообщении Рикарда Йозвяка.

Напомним,

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявлял, что надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам в поддержку Украины, поскольку блок ежедневно работает над анализом ситуации и подготовкой решений для помощи Киеву.

УНН также сообщал, что Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.