Україні важлива позиція Угорщини: Зеленський запросив Орбана на Саміт миру
Київ • УНН
Президент Зеленський запросив прем'єр-міністра Угорщини Орбана на Саміт миру і обговорив з ним інтеграцію України до ЄС, двосторонню співпрацю та регіональну безпеку.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Саміт миру, передає УНН.
Провів тривалу та предметну розмову з Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку
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Президент зазначив, що під час розмови підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці.
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Контекст
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.