Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его на Саммит мира в Швейцарии. передает УНН.

Поддерживаю постоянную связь с Президентом Хавьером Милеем. Благодарен Аргентине за поддержку Формулы мира. Важно, чтобы и на нашем Саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться - сообщил Зеленский в Twitter.

Кроме того лидеры обсудили двусторонние отношения.

"Украина заинтересована в их развитии. В мае Аргентину посетит наша делегация. Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгоды для обеих наших стран", - резюмировал Зеленский.

Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский