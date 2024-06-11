Президент Аргентини передумав і полетить на Саміт світу у Швейцарії - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Аргентини Хав'єр Мілей візьме участь у саміті щодо України у Швейцарії цими вихідними після того, як спочатку відмовився від участі в ньому.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей передумав і зрештою вирушить до Швейцарії. Як пише газета Clarín, це рішення було ухвалено "в останню хвилину", передає УНН.
Видання зазначає, що Президент України Володимир Зеленський надіслав Мілею спеціальне послання, щоб "його аргентинський друг був присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту, що пройде у швейцарському Бюргенштоці цієї суботи 15-го і в неділю 16-го числа на підтримку України".
Крім того, як і очікував Clarín, близько 20 аргентинських організацій, які представляють частину 500 000 українців та їхніх нащадків у цій країні, залишили петицію лібертаріанському уряду з тим самим змістом.
За інформацією видання, є ті, хто стверджував, що до Мілея дійшли не тільки повідомлення з Києва, а й із Вашингтона з проханням поїхати до Швейцарії. Саміт для України, як і раніше, є причиною серйозних розбіжностей між країнами, оскільки його було організовано без участі росії. Але 90 країн будуть представлені своїми лідерами, і серед них кілька латиноамериканців.
Додамо
Clarín додає, що Аргентина поки що дала зрозуміти, що вона дотримується двох пунктів "Формули миру", яку буде представлено у Швейцарії цими вихідними: пункту радіологічної та ядерної безпеки і пункту відновлення територіальної цілісності України.
Крім того, Аргентина також погодилася приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких Київ визнав насильницьки переміщеними росією.
Зміна планів: президент Аргентини не поїде на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ07.06.2024, 15:40 • 191852 перегляди