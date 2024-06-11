Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и в конечном итоге отправится в Швейцарию. Как пишет газета Clarín, это решение было принято "в последнюю минуту", передает УНН.

Издание отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное послание, чтобы "его аргентинский друг присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита, который пройдет в швейцарском Бюргенштоке в эту субботу 15-го и в воскресенье 16-го числа в поддержку Украины".

Кроме того, как и ожидал Clarín, около 20 аргентинских организаций, которые представляют часть 500 000 украинцев и их потомков в этой стране, оставили петицию либертарианскому правительству с тем же содержанием.

По информации издания, есть те, кто утверждал, что к Милею дошли не только сообщения из Киева, но и из Вашингтона с просьбой поехать в Швейцарию. Саммит для Украины по-прежнему является причиной серьезных разногласий между странами, поскольку он был организован без участия россии. Но 90 стран будут представлены своими лидерами, и среди них несколько латиноамериканцев.

Добавим

Clarín добавляет, что Аргентина пока дала понять, что она придерживается двух пунктов "Формулы мира", которая будет представлена ​​в Швейцарии в эти выходные: пункта радиологической и ядерной безопасности и пункта восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, Аргентина также согласилась присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей, которых Киев признал насильственно перемещенными россией.

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ