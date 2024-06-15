На Саммите мира в Швейцарии президент Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, поблагодарив его за гуманитарную поддержку Украины, включая возвращение украинских детей и обмен пленными, а также за молитвы за мир.
На полях Саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом пишет УНН со ссылкой главы государства в Telegram.
Детали
Встретился с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо за гуманитарную поддержку Украины, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Спасибо за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Это очень важно для нас
Зеленский отметил, что Украина ценит усилия Патриарха по содействию развитию и укреплению православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами по этому вопросу.
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Напомним
На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.
Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.