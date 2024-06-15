На полях Саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом пишет УНН со ссылкой главы государства в Telegram.

Детали

Встретился с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо за гуманитарную поддержку Украины, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Спасибо за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Это очень важно для нас - говорится в заметке президента.

Зеленский отметил, что Украина ценит усилия Патриарха по содействию развитию и укреплению православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами по этому вопросу.

Президент Аргентины таки прибыл на Саммит мира

Напомним

На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.