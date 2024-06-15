В Швейцарии стартовало первое заседание Глобального саммита мира

В Швейцарии официально стартовало первое заседание Глобального саммита мира. Для участия в инаугурационном мероприятии зарегистрировались 101 страна и международная организация. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Вступительное слово на первом заседании Саммита мира взяла Президент Швейцарии Виола Амхерд. После нее выступил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Дополнение

Накануне заседания состоялась церемония встречи участников Саммита мира. В рамках церемонии президент Украины встретился с лидерами Аргентины, Грузии и других стран мира.

Кроме того, президент встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, поблагодарив его за гуманитарную поддержку Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.