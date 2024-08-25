Зеленский поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, но есть нюанс

Украина поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, однако Киев не сможет провести его в стране, которая не присоединилась к коммюнике Саммита. Также ведутся переговоры о его проведении в Саудовской Аравии, Катаре, Турции. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

"Что касается Саммита мира. Я действительно считаю, что второй Саммит мира желательно, чтобы прошёл в одной из стран Глобального юга и мы очень открыты. Есть такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Турция, Швейцария также, но это другое направление, с которыми мы ведем переговоры, относительно второго Саммита мира. Я абсолютно поддерживаю и поделился с этим с премьер-министром Моди, чтобы провести глобальный Саммит мира в Индии. Это великая страна, великая демократия в мире, самая большая", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина не сможет провести второй Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике.

"Но я хочу быть откровенным, это касается не только Индии, а любого государства, которое бы положительно относилось к принятию второго Саммита. Мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике Саммита мира. Никто ни на кого не давит, но это логично", - отметил Зеленский.

Дополнение

Совместное коммюнике Саммита мира не поддержали, в частности Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Зеленский сообщал, что Украина будет рада обсудить идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди относительно мира, однако жертвовать людьми, территориями и свободой не готова.

Также Зеленский отмечал, что Индия имеет влияние на российскую экономику и если она остановит импорт нефти, то российский диктатор владимир путин предстанет перед огромными вызовами.

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и россии придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.