Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував Панамі за приєднання до Спільного комюніке про основи миру. 94 держави та організації підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України.
Республіка Панама приєдналася до комюніке Саміту миру у Швейцарії, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну
Глава держави зауважив, що географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися.
"На сьогодні вже 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - вказав Зеленський.
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