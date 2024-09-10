Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Республіка Панама приєдналася до комюніке Саміту миру у Швейцарії, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну