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Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 15602 перегляди

Президент Зеленський подякував Панамі за приєднання до Спільного комюніке про основи миру. 94 держави та організації підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України.

Республіка Панама приєдналася до комюніке Саміту миру у Швейцарії, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну

- написав Зеленський у X.

Глава держави зауважив, що географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися.

"На сьогодні вже 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - вказав Зеленський.

Зеленський хоче провести другий Саміт світу в Індії - Bloomberg30.08.24, 18:24 • 24142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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