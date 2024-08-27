Україна хотіла б провести другий Саміт миру в країні Глобального Півдня - Єрмак

Українська сторона хотіла би, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Ми хочемо, і це було би правильно, щоб другий саміт відбувся, і це було б знаково, в одній із країн Global South. Це було б правильно. Сказати, що сьогодні визначено це місце - ні. Тому що важливо саме зміст і головна умова - це готовність спільного плану, над яким ми працюємо. Він точно, я думаю, протягом не дуже довгого часу буде готовий. І що тут дуже важливо? Коли як чую скепсис, а якщо росія не погодиться… Мені здається, що треба думати, не що буде робити росія, бо те, що вона робить, ми всі бачимо. Треба робити все те, щоб більшість країн світу були з нами і підтримали цей спільний план