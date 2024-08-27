Украина хотела бы провести следующий Саммит мира в стране Глобального Юга - Ермак

Украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Мы хотим, и это было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся, и это было бы знаково, в одной из стран Global South. Это было бы правильно. Сказать, что сегодня определено это место - нет. Потому что важно именно содержание и главное условие - это готовность совместного плана, над которым мы работаем. Он точно, я думаю, в течение не очень долгого времени будет готов. И что здесь очень важно? Когда как слышу скепсис, а если россия не согласится... Мне кажется, что надо думать, не что будет делать россия, потому что то, что она делает, мы все видим. Надо делать все то, чтобы большинство стран мира были с нами и поддержали этот совместный план - сказал Ермак.

Напомним

Украина поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, однако Киев не сможет провести его в стране, которая не присоединилась к коммюнике Саммита. Также ведутся переговоры о его проведении в Саудовской Аравии, Катаре, Турции.