Второй саммит мира состоится не в ноябре: в Офисе президента рассказали детали
Киев • УНН
Украина не будет проводить Второй Глобальный саммит мира в ноябре, как планировалось ранее. Сейчас проходят тематические конференции по каждому пункту «Формулы мира», которые завершатся принятием коммюнике для будущего мирного плана.
В следующем месяце Украина не будет проводить Второй Глобальный саммит мира, который ожидался в ноябре. Об этом для Telegraf заявила советник главы Офиса президента Дарья Заривная, передает УНН.
Детали
Команды Заривной отвечает за подготовку и ключевые документы конференций. По словам советника руководителя ОП, сейчас идут конференции по каждому пункту «Формулы мира».
В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана Второго саммита
В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский10 сентября 2024, 14:53 • 14894 просмотра
Она также добавила, что в конце месяца, 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам - освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей. Она завершает весь процесс.
Напомним,
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.