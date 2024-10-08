Второй саммит мира состоится не в ноябре: в Офисе президента рассказали детали

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  31799 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  48883 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  67509 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  103026 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  72450 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  91813 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  101410 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100769 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  118513 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116518 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА

В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА

  •  47063 просмотра
В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

  •  53073 просмотра
россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске

россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске

  •  22318 просмотра
"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

  •  24376 просмотра
18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

  •  31601 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  1940 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  103026 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  118513 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  122832 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  151876 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  109547 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  141339 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  112547 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110082 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  114404 просмотра
Актуальное
Второй саммит мира состоится не в ноябре: в Офисе президента рассказали детали

Второй саммит мира состоится не в ноябре: в Офисе президента рассказали детали

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:57  •  4039 просмотра

Read in English

Украина не будет проводить Второй Глобальный саммит мира в ноябре, как планировалось ранее. Сейчас проходят тематические конференции по каждому пункту «Формулы мира», которые завершатся принятием коммюнике для будущего мирного плана.

В следующем месяце Украина не будет проводить Второй Глобальный саммит мира, который ожидался в ноябре. Об этом для Telegraf заявила советник главы Офиса президента Дарья Заривная, передает УНН.

Детали 

Команды Заривной отвечает за подготовку и ключевые документы конференций. По словам советника руководителя ОП, сейчас идут конференции по каждому пункту «Формулы мира».

В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана Второго саммита

- заявила Дария Заривна. 

В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский10 сентября 2024, 14:53 • 14894 просмотра

Она также добавила, что в конце месяца, 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам - освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей. Она завершает весь процесс.

Напомним,

 Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина