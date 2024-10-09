В декабре будет шанс сделать шаг к миру, Украина рассчитывает на лидерскую позицию Байдена - Зеленский

В декабре будет шанс сделать шаг к миру и стабильности. Украина рассчитывает на лидерскую позицию президента США Джо Байдена. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", передает УНН.

"С июля мы работаем над Формулой мира и в ноябре оно будет все готово со всеми условиями в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира. Конечно возникает вопрос, как заставить россию принять в этом участие, как заставить тех, кто отвечает за войну выполнять формулу мира. Сейчас россия избегает честной, откровенной дипломатии, поэтому мы в Украине разработали план мероприятий способен исправить ситуацию между текущей ситуацией и будущим Саммитом мира, который обеспечит достижение надежной стабильности...", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что План победы уже был представлен США.

"Теперь мы делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей плана. Первый пункт Плана касается дефицита геополитической уверенности в Европе и того, как это надо решить. Это касается в частности усиления НАТО. Это позволит обеспечить путину геополитическую потерю... Будущее членство Украины станет одним из реальных шагов к такому миру, уверенности в мире. В декабре у нас будет шанс сделать шаг к миру, к стабильности, давайте воспользуемся этой возможностью и сделаем правильный выбор прекратить эту войну", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на лидерскую позицию президента США Джо Байдена, на умеренную и разумную политику Великобритании, Франции, Германии.

"Мы рассчитываем также на каждого из вас (участников саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" - ред.) Вместе мы сможем достичь всего, что нам нужно", - заявил Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная сообщала, что в следующем месяце Украина не будет проводить Второй Глобальный саммит мира, который ожидался в ноябре.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина рассчитывает провести Саммит мира до конца года и хочет, чтобы россия приняла в нём участие, но без каких-либо прямых двусторонних переговоров с рф.