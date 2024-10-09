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Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь - посол України в Туреччині

Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь - посол України в Туреччині

Київ • УНН

 • 11329 перегляди

Посол України в Туреччині заявив про плани провести Саміт миру до кінця року за участю росії. Формат передбачає залучення третіх сторін, без прямих двосторонніх переговорів з рф.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь, але без будь-яких прямих двосторонніх переговорів із рф. Про це Боднар заявив під час брифінгу, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

"Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягти справедливого миру в Україні. Ми не говоримо тут про формат, коли Україна і росія сидять одна навпроти одної і Україна прислухається до вимог росії. Те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що міжнародне співтовариство разом з Україною сяде і створить список щодо того, які кроки можна зробити для справедливого миру в Україні, і вони будуть обговорювати, які вимоги поставити росії на основі цього списку. Це не буде пряма двостороння зустріч, швидше за все, це буде у форматі, де також будуть залучені треті сторони і переговори ведуться через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", - сказав Боднар.

Він додав, що Туреччина, яка прагнула підтримувати теплі стосунки як з Україною, так і з росією під час війни, буде важливою учасницею через її досвід посередництва в інших конфліктах.

Видання пише, що очікується, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа в хорватському місті Дубровник.

"Турецьке дипломатичне джерело повідомило, що він повторить там позицію Анкари про те, що будь-які мирні переговори повинні брати участь обидві сторони для справедливого та тривалого вирішення", - зазначає видання.

Зеленський прибув до Хорватії для участі у саміті "Україна – Південно-Східна Європа": про що говоритимуть09.10.24, 12:40 • 12306 переглядiв

Нагадаємо

Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна повідомляла, що наступного місяця Україна не проводитиме Другий Глобальний саміт миру, який очікувався в листопаді.

Павло Башинський

Павло Башинський

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