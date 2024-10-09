Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь - посол України в Туреччині

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь, але без будь-яких прямих двосторонніх переговорів із рф. Про це Боднар заявив під час брифінгу, повідомляє Reuters, передає УНН.

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"Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягти справедливого миру в Україні. Ми не говоримо тут про формат, коли Україна і росія сидять одна навпроти одної і Україна прислухається до вимог росії. Те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що міжнародне співтовариство разом з Україною сяде і створить список щодо того, які кроки можна зробити для справедливого миру в Україні, і вони будуть обговорювати, які вимоги поставити росії на основі цього списку. Це не буде пряма двостороння зустріч, швидше за все, це буде у форматі, де також будуть залучені треті сторони і переговори ведуться через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", - сказав Боднар.

Він додав, що Туреччина, яка прагнула підтримувати теплі стосунки як з Україною, так і з росією під час війни, буде важливою учасницею через її досвід посередництва в інших конфліктах.

Видання пише, що очікується, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа в хорватському місті Дубровник.

"Турецьке дипломатичне джерело повідомило, що він повторить там позицію Анкари про те, що будь-які мирні переговори повинні брати участь обидві сторони для справедливого та тривалого вирішення", - зазначає видання.

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