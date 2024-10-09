Украина рассчитывает провести Саммит мира до конца года и хочет, чтобы россия приняла в нем участие - посол Украины в Турции

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина рассчитывает провести Саммит мира до конца года и хочет, чтобы россия приняла в нем участие, но без каких-либо прямых двусторонних переговоров с рф. Об этом Боднар заявил во время брифинга, сообщает Reuters, передает УНН.

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"Одна из важнейших целей этого саммита - достичь справедливого мира в Украине. Мы не говорим здесь о формате, когда Украина и россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям россии. То, что мы сейчас видим, заключается в том, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и создаст список относительно того, какие шаги можно сделать для справедливого мира в Украине, и они будут обсуждать, какие требования поставить россии на основе этого списка. Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, это будет в формате, где также будут привлечены третьи стороны и переговоры ведутся через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", - сказал Боднар.

Он добавил, что Турция, которая стремилась поддерживать теплые отношения как с Украиной, так и с россией во время войны, будет важной участницей из-за ее опыта посредничества в других конфликтах.

Издание пишет, что ожидается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа в хорватском городе Дубровник.

"Турецкий дипломатический источник сообщил, что он повторит там позицию Анкары о том, что в любых мирных переговорах должны участвовать обе стороны для справедливого и длительного решения", - отмечает издание.

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Напомним,

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная сообщала, что в следующем месяце Украина не будет проводить Второй Глобальный саммит мира, который ожидался в ноябре.