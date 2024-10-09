Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа»: о чем будут говорить
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Пленковичем и участия в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа». Будут обсуждаться оборонное сотрудничество, реабилитация воинов и международные усилия для мира.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 октября, прибыл в Хорватию. Там он встретится с премьер-министром страны Андреем Пленковичем и примет участие в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", сообщил глава государства в Telegram, передает УНН.
Прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"
По словам Зеленского, с премьер-министром Пленковичем он будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.
"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - рассказал Президент.
Вступление Украины в НАТО: Зеленский объяснил, почему это нужно Европе3 октября 2024, 17:12 • 28920 просмотров