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Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа»: о чем будут говорить

Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа»: о чем будут говорить

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 09:40  •  5491 просмотра

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Президент Украины Зеленский прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Пленковичем и участия в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа». Будут обсуждаться оборонное сотрудничество, реабилитация воинов и международные усилия для мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 октября, прибыл в Хорватию. Там он  встретится с премьер-министром страны Андреем Пленковичем и примет участие в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", сообщил глава государства в Telegram, передает УНН.

Прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

- написал Зеленский. 

По словам Зеленского, с премьер-министром Пленковичем он будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", - рассказал Президент. 

Вступление Украины в НАТО: Зеленский объяснил, почему это нужно Европе3 октября 2024, 17:12 • 28920 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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