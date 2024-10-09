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Зеленський прибув до Хорватії для участі у саміті "Україна – Південно-Східна Європа": про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 12306 перегляди

Президент України Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з прем'єр-міністром Пленковичем та участі у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Обговорюватимуться оборонна співпраця, реабілітація воїнів та міжнародні зусилля для миру.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 жовтня, прибув до Хорватії. Там він  зустрінеться з премʼєр-міністром країни Андреєм Пленковичем та візьме участь у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", повідомив голова держави у Telegram, передає УНН.

Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

- написав Зеленський. 

За словами Зеленського, із премʼєр-міністром Пленковичем він говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", - розповів Президент. 

Вступ України до НАТО: Зеленський пояснив, чому це потрібно Європі03.10.24, 20:12 • 29383 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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