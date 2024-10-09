До ноября Украина подготовит документ «Основы мира» по завершению войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина стремится подготовить документ «Основы мира» до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО.
До ноября Украина стремится подготовить документ «Основы мира», в котором будут изложены детальные условия для справедливого завершения войны. Об этом во время выступления на третьем саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По его словам, россия избегает честной дипломатии, поэтому Украина разработала план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира.
Для нас это План победы. Для каждой из ваших стран - это план надежной стабильности. Когда План будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать Европе
Владимир Зеленский добавил, что в первом пункте Плана победы говорится о том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе.
По его словам, без этого мир невозможен. И именно поэтому реальными шагами к нему является приглашение в НАТО и будущее членство Украины в Альянсе.
В октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года
Напомним,
Президент Зеленский заявил о возможности сделать шаг к миру в Украине в декабре. Украина рассчитывает на лидерство США и поддержку европейских партнеров в достижении стабильности и прекращении войны.