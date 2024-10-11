Необхідно діяти разом, щоб примусити росію до миру: Зеленський після зустрічі із лідерами чотирьох країн

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із лідерами Британії, Італії, Німеччини, Франції заявив, що необхідно діяти разом – кожен, хто має необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити росію до миру. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни

Зеленський зазначив, що презентував у Британії, Італії, Німеччині, Франції План перемоги, який передбачає всі деталі стратегії наближення миру - геополітичні, військові, геополітичні.

Пояснили в Лондоні, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову, усі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних