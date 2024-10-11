Зеленський заявив, що представить Шольцу План завершення війни
Київ • УНН
Президент України представить канцлеру Німеччини план завершення війни до 2025 року. Документ "Основи миру" передбачає примус росії до миру та вступ України до НАТО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що представить сьогодні канцлеру Німеччини Олафу Шольцу План, як примусити росію до миру, як завершити війну. Зеленський зазначив, що хотілося б не пізніше ніж у 2025 році закінчити війну і гарантувати неповторення агресії. Про це він сказав під час заяви для ЗМІ, передає УНН.
"Сьогодні я представлю Олафу План, як на нашу думку примусити росію до миру, як завершити війну. Хотілося б не пізніше ніж у наступному 2025 році і гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного Саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна розраховує і на підтримку Німеччини.
Доповнення
Президент Зеленський заявив, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.