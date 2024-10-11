Зеленский заявил, что представит Шольцу План завершения войны
Киев • УНН
Президент Украины представит канцлеру Германии план завершения войны до 2025 года. Документ "Основы мира" предусматривает принуждение россии к миру и вступление Украины в НАТО.
Президент Владимир Зеленский заявил, что представит сегодня канцлеру Германии Олафу Шольцу План, как принудить россию к миру, как завершить войну. Зеленский отметил, что хотелось бы не позднее чем в 2025 году закончить войну и гарантировать неповторение агрессии. Об этом он сказал во время заявления для СМИ, передает УНН.
"Сегодня я представлю Олафу План, как по нашему мнению принудить россию к миру, как завершить войну. Хотелось бы не позднее чем в следующем 2025 году и гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного Саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть этот план не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру. Мы можем сделать это во взаимодействии", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина рассчитывает и на поддержку Германии.
Дополнение
Президент Зеленский заявил, что Украина стремится подготовить документ "Основы мира" до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО.