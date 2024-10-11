Необходимо действовать вместе, чтобы принудить россию к миру: Зеленский после встречи с лидерами четырех стран
Киев • УНН
Президент Украины призвал действовать вместе для обеспечения надежного мира и принуждения россии к миру. Зеленский представил План победы в Британии, Италии, Германии и Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами Великобритании, Италии, Германии, Франции заявил, что необходимо действовать вместе - каждый, кто имеет необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить россию к миру. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Мы должны действовать вместе - каждый, кто имеет необходимую силу, необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны
Зеленский отметил, что представил в Британии, Италии, Германии, Франции План победы, который предусматривает все детали стратегии приближения мира - геополитические, военные, геополитические.
Объяснили в Лондоне, какая дальнобойность сейчас нужна и какое наше видение, чтобы укрепить фронт. Очень хороший разговор был с Эмманюэлем, и Франция во многом уже помогла нам объединить других партнеров, сейчас рассчитываем именно на такое лидерство. Италия - очень принципиальная позиция Джорджи, четкое понимание наших мотивов и потребностей Европы. Я благодарю Олафа за сегодняшний наш разговор, все детали у Германии есть - и по военным аспектам, и по геополитическим и экономическим
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что представит сегодня канцлеру Германии Олафу Шольцу План, как принудить Россию к миру, как завершить войну. Зеленский отметил, что хотелось бы не позднее чем в 2025 году закончить войну и гарантировать неповторение агрессии.