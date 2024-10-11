Необходимо действовать вместе, чтобы принудить россию к миру: Зеленский после встречи с лидерами четырех стран

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами Великобритании, Италии, Германии, Франции заявил, что необходимо действовать вместе - каждый, кто имеет необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить россию к миру. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Мы должны действовать вместе - каждый, кто имеет необходимую силу, необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны