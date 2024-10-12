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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак о Плане победы: партнеры понимают его логику

Ермак о Плане победы: партнеры понимают его логику

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 08:29  •  1691 просмотра

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Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.

Партнеры, которым был представлен План победы, понимают его логику и Украина ожидает фидбэк в виде конкретных шагов. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы мне кажется не совсем реально, если бы мгновенно мы бы получили ответ. Нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Мы все понимаем и партнеры наши понимают, что во время войны это время у нас считается даже не днями, а часами. Поэтому мы ожидаем фидбэк, как можно скорее. Фидбэк в виде конкретных шагов

- сказал Ермак.

Он отметил, что в Германии, Италии, Франции и Британии были очень глубокие, предметные разговоры.

«Наши партнеры очень глубоко в ситуации, они все понимают, они понимают для чего этот План победы», - отметил Ермак.

Он отметил, что План победы - это о создании условий для того, чтобы действительно двигаться вперед по окончанию войны на условиях, которые были бы приемлемы в первую очередь для Украины.

«Поэтому есть полное понимание, есть очень четкий и конкретный разговор по деталям. Я надеюсь, что уже следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше демонстрировать их поддержку по этому Плану», - заявил Ермак.

Дополнение

Президент Зеленский представил План победы премьер-министру Великобритании Стармеру, президенту Франции Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы27 сентября 2024, 05:41 • 21319 просмотров

Зеленский заявлял, что Украина стремится подготовить документ «Основы мира» до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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