Ермак о Плане победы: партнеры понимают его логику

Партнеры, которым был представлен План победы, понимают его логику и Украина ожидает фидбэк в виде конкретных шагов. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы мне кажется не совсем реально, если бы мгновенно мы бы получили ответ. Нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Мы все понимаем и партнеры наши понимают, что во время войны это время у нас считается даже не днями, а часами. Поэтому мы ожидаем фидбэк, как можно скорее. Фидбэк в виде конкретных шагов - сказал Ермак.

Он отметил, что в Германии, Италии, Франции и Британии были очень глубокие, предметные разговоры.

«Наши партнеры очень глубоко в ситуации, они все понимают, они понимают для чего этот План победы», - отметил Ермак.

Он отметил, что План победы - это о создании условий для того, чтобы действительно двигаться вперед по окончанию войны на условиях, которые были бы приемлемы в первую очередь для Украины.

«Поэтому есть полное понимание, есть очень четкий и конкретный разговор по деталям. Я надеюсь, что уже следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше демонстрировать их поддержку по этому Плану», - заявил Ермак.

Дополнение

Президент Зеленский представил План победы премьер-министру Великобритании Стармеру, президенту Франции Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы

Зеленский заявлял, что Украина стремится подготовить документ «Основы мира» до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО.