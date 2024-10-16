Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины предложил США и ЕС заключить соглашение о совместной защите критических ресурсов Украины. Это часть Плана победы, который включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты.
Киев предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности Евросоюзом, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана мира в ВР, передает УНН.
Зеленский во время объяснения четвертого пункта Плана победы, который заключается в стратегическом экономическом потенциале, заявил, что залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.
Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина - будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также мир благодаря силе. Экономической силе
По его словам, это соглашение органично дополнит и усилит имеющуюся систему экономического давления на Россию, а именно - все имеющиеся санкции против России, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.
Зеленский сообщал, что украинские партнеры, которым уже был представлен План победы, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки.
Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.