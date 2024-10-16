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Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:46  •  10283 просмотра

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Президент Украины предложил США и ЕС заключить соглашение о совместной защите критических ресурсов Украины. Это часть Плана победы, который включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты.

Киев предлагает  США вместе с определенными партнерами, в частности Евросоюзом, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана мира в ВР, передает УНН

Зеленский во время объяснения четвертого пункта Плана победы, который заключается в стратегическом экономическом потенциале, заявил, что залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.

Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина - будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также мир благодаря силе. Экономической силе

- сказал Зеленский. 

По его словам, это соглашение органично дополнит и усилит имеющуюся систему экономического давления на Россию, а именно - все имеющиеся санкции против России, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Зеленский сообщал, что украинские партнеры, которым уже был представлен План победы, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. 

Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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