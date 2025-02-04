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Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України

Шольц розкритикував Трампа за вимогу рідкісноземельних металів України

Київ • УНН

 • 74949 перегляди

Канцлер Німеччини виступив проти пропозиції Трампа надавати допомогу Україні в обмін на рідкісноземельні метали. За словами Шольца, ресурси України потрібні їй самій для відбудови після війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу президента США Дональда Трампа до України поставити у США рідкісноземельні метали в обмін на фінансову допомогу, про що заявив після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі 3 лютого, пише УНН з посиланням на DW.

Ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни

- сказав Шольц.

За його словами, "було б дуже егоїстично та егоцентрично" використати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.

Шольц наголосив, що у майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни.

"Це великі завдання, якщо зважити на величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього", - додав канцлер Німеччини.

Доповнення

Раніше того ж дня Трамп заявив, що допомога Україні буде продовжена, якщо та пообіцяє постачати до США рідкісноземельні метали. "Ми хочемо укласти угоду з Україною, у межах якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами", - сказав він.

Трамп хоче обміняти допомогу США на рідкоземельні метали України - AFP03.02.25, 21:20 • 122385 переглядiв

На уточнююче питання, чи хоче Трамп, щоб Київ постачав ресурси Вашингтону, президент США відповів ствердно, зазначивши, що "хоче мати гарантії" постачання рідкісноземельних металів, і вказавши, що Україна вже готова до цього. За словами глави Білого дому, він хоче, щоб Київ "компенсував" Вашингтону "майже 300 млрд доларів" наданої підтримки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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