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Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины

Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины

Киев  •  УНН

 • 1750 просмотра

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Канцлер Германии выступил против предложения Трампа оказывать помощь Украине в обмен на редкоземельные металлы. По словам Шольца, ресурсы Украины нужны ей самой для восстановления после войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь, о чем заявил после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе 3 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны

- сказал Шольц.

По его словам, «было бы очень эгоистично и эгоцентрично» использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.

Шольц отметил, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны.

«Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего», - добавил канцлер Германии.

Дополнение

Ранее в тот же день Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять в США редкоземельные металлы. «Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», - сказал он.

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP03.02.25, 21:20 • 85558 просмотров

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент США ответил утвердительно, отметив, что «хочет иметь гарантии» поставки редкоземельных металлов, и указав, что Украина уже готова к этому. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев «компенсировал» Вашингтону «почти 300 млрд долларов» оказанной поддержки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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