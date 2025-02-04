Шольц раскритиковал Трампа за требование редкоземельных металлов Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь, о чем заявил после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе 3 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны - сказал Шольц.

По его словам, «было бы очень эгоистично и эгоцентрично» использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.

Шольц отметил, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны.

«Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего», - добавил канцлер Германии.

Дополнение

Ранее в тот же день Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять в США редкоземельные металлы. «Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», - сказал он.

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент США ответил утвердительно, отметив, что «хочет иметь гарантии» поставки редкоземельных металлов, и указав, что Украина уже готова к этому. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев «компенсировал» Вашингтону «почти 300 млрд долларов» оказанной поддержки.