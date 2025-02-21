Путь к успеху или излому: США и Украина на грани соглашения по полезным ископаемым - Ахіоѕ

Издание Ахіоѕ пишет, что отношения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым в "решающем моменте", на фоне продолжения давления администрации Белого дома в вопросе согласования президентом Украины соответствующего соглашения.

Передает УНН со ссылкой на американский новостной сайт Ахіоѕ.

Американские и украинские официальные лица вели переговоры всю ночь до утра пятницы, пытаясь заключить соглашение о полезных ископаемых и остановить ухудшение отношений

Об этом сообщил Axios официальный представитель США и источник, который непосредственно знаком с этой проблемой.

Сейчас - решение теперь за Зеленским - об этом Ахіоѕ утверждают соответствующие источники, указывая на шансы углубления кризиса между США и Украиной, в случае отклонения официальным Киевом предложения США по украинским ресурсам.

Американский чиновник назвал это "сценарием „сделать или сломать" для украинцев".

Справочно

В 2017 году Mining World Ukraine сообщало, что Украина имеет значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, в частности уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, комплекс фосфорных руд редкоземельных и редких металлов. Подтвержденные запасы лития в Украине являются крупнейшими в Европе.

США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph

Важно отметить, что украинские энергетические месторождения, металлы и минералы стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов находятся под контролем России. Об этом говорится в материале канадской фирмы по оценке геополитических рисков SecDev, который был опубликован в 2022 году,

Помимо 63% угольных месторождений страны, москва конфисковала 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий.

Напомним,

Делегация Конгресса США в Мюнхене предложила Зеленскому подписать документ о передаче 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Президент Украины вежливо отказался от предложения.