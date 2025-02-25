Соглашение с США о редкоземах: в Офисе Президента заявили о продуктивных обсуждениях

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Переговорный процесс между Украиной и США переходит в стабильный режим под руководством Ермака и Уолтца. Лещенко опроверг заявления о $350 млрд помощи и подчеркнул важность защиты интересов Украины.

Переговорный процесс между Украиной и США переходит в стабильный режим. Его ведет глава Офиса Президента Андрей Ермак совместно с советником по вопросам нацбезопасности Майклом Уолтцом. Обсуждения продуктивные, но требуют дополнительного времени. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Очень сложно убедить в чем-то Дональда Трампа, если он уже сам себя в этом убедил. Другие голоса он воспринимает достаточно критично. Но, по факту, Макрону, возможно, это удалось, потому что мы постоянно слышим цифру $350 млрд, которых Украина в глаза не видела. Возможно, если бы у нас действительно были эти $350 млрд в виде оружия, то фронт сейчас проходил бы гораздо дальше от украинских городов и сел. А приписывать то, чего Украина никогда не получала, - это абсолютно несправедливо. Президент озвучивал цифры - это примерно 100 млрд. И, насколько мы слышали в переговорном процессе по этому соглашению о минералах, полезных ископаемых и так далее, цифра $500 млрд уже тоже неактуальна. Надеюсь, это соглашение пройдет все пересмотры, и нам не будут навязывать то, чего мы никогда в глаза не видели 

- сказал Лещенко.

Он отметил, что то, что Макрон, находясь в Белом доме, апеллирует и исправляет, является положительным с украинской точки зрения, поскольку такая модель поведения содержит больше правды, чем одноканальное навязывание Украине цифр, которых она никогда не получала.

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Советник главы ОП также отметил, что, если бы украинцы заранее знали, что речь идет о ленд-лизе, который нужно возвращать, то Украина могла бы по его правилам брать больше оружия, получать его быстрее и выбирать то, которое необходимо в конкретный момент, а не через полгода, когда его актуальность снижается. По его словам, это была не программа ленд-лиза, а помощь, которая не подлежала возврату.

Сейчас переписывать задним числом правила - это достаточно несправедливо как минимум по отношению к Украине, которая отказалась от ядерного оружия и получила гарантии, оказавшиеся пустым местом. Поэтому очень важно, чтобы в этом переговорном процессе, который похож на эмоциональные качели, когда в один день очень резкая риторика, а потом, наоборот, все дошло до спокойствия, мы и дальше держали свои интересы 

- добавил Лещенко.

Он отметил, что Президент это подтверждает, поскольку уже спокойно комментирует ситуацию без резких реакций. По его словам, о 4% рейтинга, которые еще неделю назад активно обсуждали в Вашингтоне, сейчас почти не вспоминают.

Советник главы ОП также добавил, что уже и Макрон "подправил" озвученную цифру в $350 млрд.

Переговорный процесс переходит в более-менее нормальный режим. Его ведет Андрей Ермак, а также советник по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц. Переговорный процесс продуктивен, но он требует еще времени 

- добавил Лещенко.

По его словам, после трех лет войны один-два дня дополнительных переговоров оправданы, если они дадут лучший результат. Украина должна отстаивать свои интересы, а не просто принимать условия из Вашингтона, ведь время требований для нее уже прошло.

Напомним

Ермак разъяснил ситуацию с соглашением между Украиной и США по редкоземельным металлам и заверил, что "никто ни от чего не отказывался, идет нормальный рабочий процесс". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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