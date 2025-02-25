Угода із США про рідкоземи: в Офісі Президента заявили про продуктивні обговорення

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Переговорний процес між Україною та США переходить у стабільний режим під керівництвом Єрмака та Уолтца. Лещенко спростував заяви про $350 млрд допомоги та наголосив на важливості захисту інтересів України.

Переговорний процес між Україною та США переходить у стабільний режим. Його веде голова Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з радником з питань нацбезпеки Майклом Уолтцом. Обговорення продуктивні, але потребують додаткового часу. Про це сказав радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко в етері телемарафону, передає УНН.

Дуже складно переконати в чомусь Дональда Трампа, якщо він уже сам себе в цьому переконав. Інші голоси він сприймає досить критично. Але, по факту, Макрону, можливо, це вдалося, тому що ми постійно чуємо цифру $350 млрд, яких Україна в очі не бачила. Можливо, якби у нас дійсно були ці $350 млрд у вигляді зброї, то фронт зараз проходив би набагато далі від українських міст і сіл. А приписувати те, чого Україна ніколи не отримувала, — це абсолютно несправедливо. Президент озвучував цифри — це приблизно 100 млрд. І, наскільки ми чули в переговорному процесі щодо цієї угоди про мінерали, корисні копалини тощо, цифра $500 млрд уже теж неактуальна. Сподіваюся, ця угода пройде всі перегляди, і нам не будуть нав’язувати те, чого ми ніколи в очі не бачили 

- сказав Лещенко.

Він зазначив, що те, що Макрон, перебуваючи в Білому домі, апелює та виправляє, є позитивним з української точки зору, оскільки така модель поведінки містить більше правди, ніж одноканальне нав’язування Україні цифр, яких вона ніколи не отримувала.

Цього або наступного тижня: Трамп анонсував зустріч із Зеленським для підписання угоди24.02.25, 20:12 • 23448 переглядiв

Радник глави ОП також наголосив, що, якби українці заздалегідь знали, що йдеться про ленд-ліз, який потрібно повертати, то Україна могла б за його правилами брати більше зброї, отримувати її швидше та вибирати ту, яка необхідна в конкретний момент, а не через пів року, коли її актуальність знижується. За його словами, це була не програма ленд-лізу, а допомога, що не підлягала поверненню.

Зараз переписувати заднім числом правила — це досить несправедливо щонайменше щодо України, яка відмовилася від ядерної зброї й отримала гарантії, що виявилися порожнім місцем. Тому дуже важливо, щоб у цьому переговорному процесі, який схожий на емоційні гойдалки, коли в один день дуже різка риторика, а потім, навпаки, все дійшло до спокою, ми й надалі тримали свої інтереси 

- додав Лещенко.

Він зазначив, що Президент це підтверджує, оскільки вже спокійно коментує ситуацію без різких реакцій. За його словами, про 4% рейтингу, які ще тиждень тому активно обговорювали у Вашингтоні, зараз майже не згадують.

Радник глави ОП також додав, що вже й Макрон "підправив" озвучену цифру в $350 млрд.

Переговорний процес переходить у більш-менш нормальний режим. Його веде Андрій Єрмак, а також радник з питань нацбезпеки Майкл Уолтц. Переговорний процес продуктивний, але він вимагає ще часу 

- додав Лещенко.

За його словами, після трьох років війни один-два дні додаткових переговорів виправдані, якщо вони дадуть кращий результат. Україна має відстоювати свої інтереси, а не просто приймати умови з Вашингтона, адже час вимог для неї вже минув.

Нагадаємо

Єрмак роз'яснив ситуацію з угодою між Україною та США щодо рідкісноземельних металів і запевнив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся, йде нормальний робочий процес". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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