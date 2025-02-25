Зеленский планирует 28 февраля встретиться с Трампом в Вашингтоне - Reuters
Киев • УНН
Президент Украины планирует встретиться с Трампом 28 февраля 2025 года для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.
В пятницу, 28 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом после того, как страны согласовали проект соглашения о добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает со ссылкой на два источника знакомых с этим вопросом Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что официальные лица с обеих сторон согласились с проектом и рекомендовали его подписать.
В то же время один из собеседников агентства на условиях анонимности подчеркнул, что этот визит предложили в администрации Трампа. Белый дом отказался от комментариев
Как отмечает Reuters, соглашение по добыче полезных ископаемых занимает центральное место в стремлении Киева заручиться поддержкой США, поскольку американский президент Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну. Соглашение может открыть для США доступ к огромным минеральным ресурсам Украины.
Еще один источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Зеленский может встретиться с законодателями на Капитолийском холме, но график визита все еще меняется.
Напомним
25 февраля Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с США, подписание может состояться 28 февраля в Вашингтоне. Документ имеет целью улучшить отношения с администрацией Трампа и укрепить обязательства по безопасности.
Как ранее сообщало Financial Times крайне обременительные условия первоначального проекта - который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году - вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах.
После того, как президент Владимир Зеленский отклонил этот первоначальный текст на прошлой неделе, Трамп назвал его "диктатором".