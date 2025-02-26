Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

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Україна та США можуть підписати угоду щодо корисних копалин та реконструкції 28 лютого у Вашингтоні. Документ передбачає створення фонду, куди Україна вноситиме 50% доходів від майбутньої монетизації держресурсів.

Видання Barron's повідомляло 25 лютого, що Україна та США можуть підписати угоду щодо корисних копалин та реконструкції вже цієї п’ятниці, 28 лютого. Підписання може відбутися у Вашингтоні. УНН зібрав основну інформацію навколо угоди.

FT повідомляє, що Київ погодив умови з Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини, яка, як сподіваються українські чиновники, покращить відносини з адміністрацією Трампа та прокладе шлях до довгострокових зобов’язань США щодо безпеки.

Останні заяви президента США Дональда Трампа про угоду

26 лютого Трамп заявив, що "чув" про можливий візит Президента Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого. Він також сказав, що "не проти такого візиту".

Коментуючи питання угоди про корисні копалини України, лідер США заявив, що країни "майже домовилися". Також він зазначив, що "ми розглянемо" майбутню безпеку України "пізніше".

Як пише CNN, Трамп також прокоментував, що Україна отримає від даної угоди.

"350 мільярдів доларів (можливо йдеться про так званий "борг" за надану допомогу, проте Трамп не уточнив – ред.) й багато обладнання, військової техніки та право далі воювати", - заявив Трамп.

BBC писало, що Трамп заявив, що він наполягав на доступі до родовищ корисних копалин в Україні в обмін на військову допомогу, яку США надали країні.

"Ми хочемо повернути ці гроші", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що угода може бути "на трильйон доларів".

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова23.02.25, 14:42 • 59982 перегляди

Початкові умови США

18 лютого The Telegraph повідомляв, що запропонована США угода про доступ до природних ресурсів України передбачала контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою.

З документа випливало, що вимоги Дональда Трампа виходять далеко за межі контролю США над найважливішими корисними копалинами України, охоплюючи все - від портів та інфраструктури до нафти та газу.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого і з якою ознайомилася FT, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50 відсотків доходів від "майбутньої монетизації" державних мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, а також пов'язаної з ними логістики. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

Він виключає мінеральні ресурси, які вже поповнюють українську державну скарбницю, тобто він не буде охоплювати поточну діяльність "Нафтогазу" або "Укрнафти", найбільших виробників газу і нафти в Україні.

Однак в угоді немає жодних посилань на гарантії безпеки США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на згоду на угоду. Воно також залишає такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови угод про "спільне володіння", які мають бути врегульовані в наступних угодах.

Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина, яка вела переговори, заявила Financial Times, що угода є "лише частиною картини".

24 лютого джерела УНН пояснювали, що це рамкова угода про фонд щодо реконструкції України та інвестицій, який може наповнюватись зокрема за рахунок доходів від ресурсів.

Заяви Президента України щодо угоди

23 лютого Володимир Зеленський заявляв, що перша запропонована Сполученими Штатами угода, яка передбачала розподіл "50 на 50", не відповідала інтересам України і не містила необхідних гарантій безпеки.

Також Зеленський 23 лютого заявляв, що його можуть змусити підписати економічну угоду зі Сполученими Штатами, яка забезпечить продовження допомоги Україні в обмін на те, що США отримають прибуток від видобування корисних копалин у країні.

Окрім того, Президент Украхни наголошував, коментуючи угоду про копалини, що не підписує те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців.

Bloomberg 25 лютого повідомляло, що Кабінет міністрів України, як очікується, у середу, 26 лютого рекомендуватиме підписати угоду зі США про спільну розробку найважливіших корисних копалин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітикаПублікації
naftohazНафтогаз
financial-timesFinancial Times
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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