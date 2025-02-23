Зеленський назвав умову, за якої може погодитись на угоду з США щодо корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 23 лютого заявив, що його можуть змусити підписати економічну угоду зі Сполученими Штатами, яка забезпечить продовження допомоги Україні в обмін на те, що США отримають прибуток від видобування корисних копалин у країні. Про це інформує АР, повідомляє УНН.

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Під час форуму "Україна. Рік 2025" глава держави зазначив, що це станеться, якщо США відмовляться навати Києву допомогу.

Якщо ваші умови: "Ми не надамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду", то це зрозуміло. Якщо ми змушені і ми не можемо обійтися без цього, то, ймовірно, нам слід піти на це… Я просто хочу діалогу з президентом Трампом - сказав Зеленський.

"Якщо ваші умови: "Ми не надамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду", то це зрозуміло. Якщо ми змушені і ми не можемо обійтися без цього, то, ймовірно, нам слід піти на це… Я просто хочу діалогу з президентом Трампом", - сказав Зеленський.

Видання нагадує, що адміністрація президент США Дональда Трампа тиснула на Зеленського, щоб той підписав угоду, яка дозволяє США отримати доступ до українських рідкоземельних мінералів як форму компенсації за допомогу, яку США надали Києву для захисту від російської агресії.

Як відомо, раніше Зеленський відмовився підписати початкову пропозицію США, стверджуючи, що вона не надає Україні гарантій безпеки, необхідні для стримування рф.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна бути за столом переговорів, адже після України росія може напасти на будь-яку країну Європи. Він також підкреслив важливу роль США та Туреччини у гарантуванні безпеки.

Зеленський також вважає, що потенційна зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним перед переговорами з Києвом може негативно вплинути як на українське суспільство, так і на відносини США з Україною та Європою.

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