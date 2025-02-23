Зеленский назвал условия, при которых он может договориться о сделке с США по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 февраля, заявил, что его могут заставить подписать экономическое соглашение с Соединенными Штатами, которое обеспечит продолжение помощи Украине в обмен на то, что США получат прибыль от добычи полезных ископаемых в стране. Об этом информирует АР, сообщает УНН.

Детали

Во время форума "Украина. Год 2025" глава государства отметил, что это произойдет, если США откажутся предоставлять Киеву помощь.

Если ваши условия: "Мы не предоставим вам помощь, если вы не подпишете соглашение", то это понятно. Если мы вынуждены и не можем обойтись без этого, то, вероятно, нам следует пойти на это... Я просто хочу диалога с президентом Трампом - сказал Зеленский.

"Если ваши условия: "Мы не предоставим вам помощь, если вы не подпишете соглашение", то это понятно. Если мы вынуждены и не можем обойтись без этого, то, вероятно, нам следует пойти на это... Я просто хочу диалога с президентом Трампом", - сказал Зеленский.

Издание напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа давила на Зеленского, чтобы тот подписал соглашение, которое позволяет США получить доступ к украинским редкоземельным минералам в качестве компенсации за помощь, которую США предоставили Киеву для защиты от российской агрессии.

Как известно, ранее Зеленский отказался подписать первоначальное предложение США, утверждая, что оно не предоставляет Украине гарантий безопасности, необходимых для сдерживания РФ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть за столом переговоров, ведь после Украины Россия может напасть на любую страну Европы. Он также подчеркнул важную роль США и Турции в обеспечении безопасности.

Зеленский также считает, что потенциальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным перед переговорами с Киевом может негативно повлиять как на украинское общество, так и на отношения США с Украиной и Европой.

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