Україна очікує відповіді від США на фіналізований драфт угоди - джерело

Українська сторона очікує відповіді на свій драфт угоди щодо реконструкції України та інвестицій. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Це рамкова угода про фонд щодо реконструкції України та інвестицій, який може наповнюватись зокрема за рахунок доходів від ресурсів,