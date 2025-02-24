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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126829 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185665 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149663 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140417 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118213 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108399 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Україна очікує відповіді від США на фіналізований драфт угоди - джерело

Україна очікує відповіді від США на фіналізований драфт угоди - джерело

Київ • УНН

 • 34539 перегляди

Українська сторона надіслала США фіналізований драфт рамкової угоди щодо реконструкції та інвестицій. Угода може передбачати доступ США до українських корисних копалин в обмін на подальшу допомогу.

Українська сторона очікує відповіді на свій драфт угоди щодо реконструкції України та інвестицій. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Це рамкова угода про фонд щодо реконструкції України та інвестицій, який може наповнюватись зокрема за рахунок доходів від ресурсів,

- розповів співрозмовник.

Джерело додало, що "очікуємо відповіді на наш фіналізований драфт".

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова23.02.25, 14:42 • 60177 переглядiв

Доповнення

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла сьогодні, 24 лютого, що команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 23 лютого заявив, що його можуть змусити підписати економічну угоду зі Сполученими Штатами, яка забезпечить продовження допомоги Україні в обмін на те, що США отримають прибуток від видобування корисних копалин у країні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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