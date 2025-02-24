Україна очікує відповіді від США на фіналізований драфт угоди - джерело
Київ • УНН
Українська сторона надіслала США фіналізований драфт рамкової угоди щодо реконструкції та інвестицій. Угода може передбачати доступ США до українських корисних копалин в обмін на подальшу допомогу.
Українська сторона очікує відповіді на свій драфт угоди щодо реконструкції України та інвестицій. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Це рамкова угода про фонд щодо реконструкції України та інвестицій, який може наповнюватись зокрема за рахунок доходів від ресурсів,
Джерело додало, що "очікуємо відповіді на наш фіналізований драфт".
Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова23.02.25, 14:42 • 60177 переглядiв
Доповнення
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла сьогодні, 24 лютого, що команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено.
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 23 лютого заявив, що його можуть змусити підписати економічну угоду зі Сполученими Штатами, яка забезпечить продовження допомоги Україні в обмін на те, що США отримають прибуток від видобування корисних копалин у країні.