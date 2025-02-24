Украина ожидает ответа от США на финализированный драфт соглашения - источник

Украинская сторона ожидает ответа на свой драфт соглашения по реконструкции Украины и инвестиций. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Это рамочное соглашение о фонде по реконструкции Украины и инвестиций, который может наполняться в том числе за счет доходов от ресурсов, - рассказал собеседник.

Источник добавил, что «ожидаем ответа на наш финализированный драфт».

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщала сегодня, 24 февраля, что команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 февраля заявил, что его могут заставить подписать экономическое соглашение с Соединенными Штатами, которое обеспечит продолжение помощи Украине в обмен на то, что США получат прибыль от добычи полезных ископаемых в стране.