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Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

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Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым и реконструкции 28 февраля в Вашингтоне. Документ предусматривает создание фонда, куда Украина будет вносить 50% доходов от будущей монетизации госресурсов.

Издание Barron's сообщало 25 февраля, что Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым и реконструкции уже в эту пятницу, 28 февраля. Подписание может состояться в Вашингтоне. УНН собрал основную информацию вокруг соглашения.

FT сообщает, что Киев согласовал условия с Вашингтоном по соглашению о полезных ископаемых, которое, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.

Последние заявления президента США Дональда Трампа о соглашении

26 февраля Трамп заявил, что «слышал» о возможном визите Президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Он также сказал, что «не против такого визита».

Комментируя вопрос соглашения о полезных ископаемых Украины, лидер США заявил, что страны «почти договорились». Также он отметил, что «мы рассмотрим» будущую безопасность Украины «позже».

Как пишет CNN, Трамп также прокомментировал, что Украина получит от данного соглашения.

«350 миллиардов долларов (возможно речь идет о так называемом «долге» за оказанную помощь, однако Трамп не уточнил - ред.) и много оборудования, военной техники и право дальше воевать», - заявил Трамп.

BBC писало, что Трамп заявил, что он настаивал на доступе к месторождениям полезных ископаемых в Украине в обмен на военную помощь, которую США предоставили стране.

«Мы хотим вернуть эти деньги», - сказал Трамп.

Президент США заявил, что сделка может быть «на триллион долларов».

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Начальные условия США

18 февраля The Telegraph сообщал, что предложенное США соглашение о доступе к природным ресурсам Украины предусматривало контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой.

Из документа следовало, что требования Дональда Трампа выходят далеко за пределы контроля США над важнейшими полезными ископаемыми Украины, охватывая все - от портов и инфраструктуры до нефти и газа.

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля и с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от «будущей монетизации» государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

Он исключает минеральные ресурсы, которые уже пополняют украинскую государственную казну, то есть он не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты», крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

Однако в соглашении нет никаких ссылок на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также оставляет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашений о «совместном владении», которые должны быть урегулированы в следующих соглашениях.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, которая вела переговоры, заявила Financial Times, что соглашение является «лишь частью картины».

24 февраля источники УНН объясняли, что это рамочное соглашение о фонде по реконструкции Украины и инвестиций, который может наполняться в том числе за счет доходов от ресурсов.

Заявления Президента Украины относительно соглашения

23 февраля Владимир Зеленский заявлял, что первое предложенное Соединенными Штатами соглашение, которое предусматривало раздел «50 на 50», не отвечало интересам Украины и не содержало необходимых гарантий безопасности.

Также Зеленский 23 февраля заявлял, что его могут заставить подписать экономическое соглашение с Соединенными Штатами, которое обеспечит продолжение помощи Украине в обмен на то, что США получат прибыль от добычи полезных ископаемых в стране.

Кроме того, Президент Украхны отмечал, комментируя соглашение об ископаемых, что не подписывает то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев.

Bloomberg 25 февраля сообщало, что Кабинет министров Украины, как ожидается, в среду, 26 февраля будет рекомендовать подписать соглашение с США о совместной разработке важнейших полезных ископаемых.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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