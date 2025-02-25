Кабмін уже завтра може рекомендувати підписати угоду зі США - Bloomberg

Кабінет міністрів України, як очікується, у середу порекомендує підписати угоду зі США про спільну розробку найважливіших корисних копалин. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

Видання зазначає, що Україна домовилася зі США про угоду про спільну розробку найважливіших корисних копалин, нафти і газу, "що Білий дім розглядає як перший крок до досягнення припинення вогню з росією".

Очікується, що Кабінет міністрів України в середу порекомендує підписати угоду, згідно з джерелами, які попросили не називати їхнього імені, обговорюючи приватні обговорення. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар - пише Bloomberg.

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Видання нагадує, що Президент Дональд Трамп чинив тиск на Президента Володимира Зеленського, щоб той ухвалив угоду, вперше представлену міністром фінансів Скоттом Бессентом у Києві на початку лютого, але яку український президент відкинув після того, як заявив, що вона не дає гарантій безпеки.

В угоді про корисні копалини не прописані будь-які конкретні гарантії безпеки, повідомили джерела. Однак офіційні особи США заявили, що, пов'язуючи Україну зі США економічними зв'язками, це фактично забезпечить щит безпеки. Очікується, що детальну угоду буде розроблено пізніше.

Ця угода також може дати Трампу можливість заохотити своїх прихильників до подальшої підтримки України, особливо якщо Вашингтону знадобиться, щоб Конгрес схвалив додаткову допомогу для України, якщо переговори з росією і далі затягуватимуться. Україна, як і раніше, залежить від союзників США і Європи в питаннях зброї та боєприпасів, додає Bloomberg.

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