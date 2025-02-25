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15 березня, 19:03 • 119635 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179313 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136733 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116240 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107336 перегляди

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Кабмін уже завтра може рекомендувати підписати угоду зі США - Bloomberg

Кабмін уже завтра може рекомендувати підписати угоду зі США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 86777 перегляди

Кабмін України готується рекомендувати підписання угоди зі США про спільну розробку корисних копалин. Білий дім розглядає це як крок до припинення вогню з росією, незважаючи на відсутність прямих гарантій безпеки.

Кабінет міністрів України, як очікується, у середу порекомендує підписати угоду зі США про спільну розробку найважливіших корисних копалин. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

Видання зазначає, що Україна домовилася зі США про угоду про спільну розробку найважливіших корисних копалин, нафти і газу, "що Білий дім розглядає як перший крок до досягнення припинення вогню з росією".

Очікується, що Кабінет міністрів України в середу порекомендує підписати угоду, згідно з джерелами, які попросили не називати їхнього імені, обговорюючи приватні обговорення. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар 

- пише Bloomberg.

Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог: Україна погоджується на угоду зі США - Financial Times25.02.2025, 20:54 • 111535 переглядiв

Додамо

Видання нагадує, що Президент Дональд Трамп чинив тиск на Президента Володимира Зеленського, щоб той ухвалив угоду, вперше представлену міністром фінансів Скоттом Бессентом у Києві на початку лютого, але яку український президент відкинув після того, як заявив, що вона не дає гарантій безпеки.

В угоді про корисні копалини не прописані будь-які конкретні гарантії безпеки, повідомили джерела. Однак офіційні особи США заявили, що, пов'язуючи Україну зі США економічними зв'язками, це фактично забезпечить щит безпеки. Очікується, що детальну угоду буде розроблено пізніше.

Ця угода також може дати Трампу можливість заохотити своїх прихильників до подальшої підтримки України, особливо якщо Вашингтону знадобиться, щоб Конгрес схвалив додаткову допомогу для України, якщо переговори з росією і далі затягуватимуться. Україна, як і раніше, залежить від союзників США і Європи в питаннях зброї та боєприпасів, додає Bloomberg.

Україна може підписати угоду зі США щодо корисних копалин 28 лютого у Вашингтоні - ЗМІ 25.02.2025, 22:10 • 80336 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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