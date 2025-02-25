Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Кабинет министров Украины, как ожидается, в среду порекомендует подписать соглашение с США о совместной разработке важнейших полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

Издание отмечает, что Украина договорилась с США о соглашении о совместной разработке важнейших полезных ископаемых, нефти и газа, "что Белый дом рассматривает как первый шаг к достижению прекращения огня с россией".

Ожидается, что Кабинет министров Украины в среду порекомендует подписать соглашение, согласно источникам, которые попросили не называть их имени, обсуждая частные обсуждения. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии - пишет Bloomberg.

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Издание напоминает, что Президент Дональд Трамп оказал давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот принял соглашение, впервые представленное министром финансов Скоттом Бессентом в Киеве в начале февраля, но которое украинский президент отверг после того, как заявил, что оно не дает гарантий безопасности.

В соглашении о полезных ископаемых не прописаны какие-либо конкретные гарантии безопасности, сообщили источники. Однако официальные лица США заявили, что, связывая Украину с США экономическими связями, это фактически обеспечит щит безопасности. Ожидается, что детальное соглашение будет разработано позже.

Эта сделка также может дать Трампу возможность поощрить своих сторонников к дальнейшей поддержке Украины, особенно если Вашингтону понадобится, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь для Украины, если переговоры с россией продолжат затягиваться. Украина по-прежнему зависит от союзников США и Европы в вопросах оружия и боеприпасов, добавляет Bloomberg.

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