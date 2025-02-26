Окончательный вариант соглашения с США "фактически разработан", правительство рассмотрит его сегодня - Шмыгаль

Окончательный вариант соглашения с США, предусматривающего создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже "фактически выработан", но его не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона в среду, добавив, что сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, пишет УНН.

Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности... Мы фактически выработали окончательный вариант. По состоянию на сегодняшний день это соглашение называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что соглашение будет предусматривать ряд положений, в частности оно напрямую привязано к гарантиям безопасности.

Ни Президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности. В этом предварительном соглашении пункт 10, собственно, и говорит о том, что это соглашение о фонде является неотъемлемым элементом архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономической и безопасностной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле к этому соглашению, и правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира - добавил Шмыгаль.

По его словам, гарантии безопасности определены Планом победы Президента Владимира Зеленского, в частности вступление Украины в НАТО, поддержка фронта и пакет сдерживания и т.д.

Соглашение подготовлено, сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, уполномочивать министров для дальнейшего подписания во время переговоров президентов Украины и США по гарантиям безопасности - подчеркнул Премьер.

Премьер подчеркнул, что это соглашение - о будущем, то есть о будущих доходах, полученных Украиной от ренты по лицензии на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых.

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Напомним

Как ранее писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля 2025 года, вероятно, для подписания соглашения по полезным ископаемым.