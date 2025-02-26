В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конечный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает из Украины должников. В нем не указывается ни одна сумма, которую Украина должна была бы вернуть США. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами 26 февраля, передает УНН.

Конечный вариант оценивают очень неплохо наши чиновники, рекомендуют, что он может работать. Главные вопросы, которые поднимал именно я, они там звучат очень неплохо. Действительно, команды поработали. Главное для меня было, что мы не являемся должниками, в соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам, потому что, как я и говорил ранее, что не было таких договоренностей раньше, а потому не о чем говорить с точки зрения этой тематики. Это важно, что это о новом - сказал Зеленский.

Он анонсировал также подписание еще одного соглашения, "которое будет более серьезным и сложным".

"Следующее соглашение будет более серьезным и сложным - следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то там отношения партнерские, деньги и тому подобное. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю относительно Конгресса США. Украина должна разобраться с лицензиями", - добавил Зеленский.

По его словам, следующие шаги, следующие договоры будут говорить, в каком формате, в каком партнерстве, как она сможет работать.

Соглашение может быть частью гарантий безопасности, но я хочу понимать более широкое видение, что ждет Украину, где мы и т.д. (...) Даже в рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины", и то, что меня брифинговали чиновники, - это появилось в 10 пункте. Важно, что это есть. Я все еще это почитаю, и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам. Я так понимаю, что это понимание обеих сторон, обеих стран. Формат подписания пока не могу сказать, подумаем, услышим партнеров. Что важно? Это соглашение может иметь большой успех или тихонько пройти, а большой успех зависит от нашего разговора с Трампом - подчеркнул Президент.

Напомним

Окончательный вариант соглашения с США о полезных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже "фактически выработали", но это соглашение и подписание не будут рассматривать в отрыве от гарантий безопасности.

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых. Далее начнется работа над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых будет договорено, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.