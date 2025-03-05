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Трамп: "Сегодня я получил важное письмо от Зеленского - Украина хочет вернуться к столу переговоров"

Киев • УНН

 • 27754 просмотра

Дональд Трамп сообщил о письме от Владимира Зеленского с готовностью Украины сесть за стол переговоров. По словам Трампа, Украина готова подписать соглашение о минералах и стремится к долгосрочному миру.

Трамп: "Сегодня я получил важное письмо от Зеленского - Украина хочет вернуться к столу переговоров"

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах, передает УНН.

Детали

"Ранее сегодня я получил важное письмо от Президента Зеленского. Он говорит, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы достичь долгосрочного мира. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь мира. Мы ценим, сколько США сделали для помощи Украине, чтобы поддержать суверенитет и независимость. Согласно соглашению о минералах и гарантиям, Украина готова подписать это в любое время. Я благодарен за это письмо", - сказал Трамп.

Он добавил, что получил сильные сигналы к миру от россии.

"Разве это не прекрасно? Разве это не красота? Время прекратить это безумие, время остановить убийства, время остановить эту бессмысленную войну", - добавил Трамп.

Что известно о соглашении по редкоземельным элементам 

26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам. Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 февраля сообщил, что это соглашение является соглашением о будущей сделке по созданию Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. "Соответственно, в этом соглашении описана рамка формирования или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы, и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины", - рассказал Шмыгаль.

Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд. Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вкладом Украины.  2

7 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых. 

Заявления о соглашении от Дональда Трампа и Владимира Зеленского

На мнение Трампа так называемое соглашение о полезных ископаемых сработает как страховка от будущего нападенияроссии. Президент Зеленский заявлял, что окончательный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает Украину должником. В нем не указывается ни одна сумма, которую Украина должна вернуть США. The Economist со ссылкой на источники сообщал 27 февраля, что Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с Соединенными Штатами, если оно не будет включать более широкие гарантии безопасности для Украины. 

4 марта Зеленский заявил о готовности Украины подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Документ предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% вкладом Украины.

Павел Башинский

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