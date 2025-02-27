Зеленський відмовляється підписати другу угоду зі США без гарантій безпеки - The Economist
Київ • УНН
Президент України відмовляється підписувати другу угоду зі США без розширених гарантій безпеки. Наявна вереснева угода згадує лише "захист взаємних інвестицій", але нова вимагатиме ратифікації парламентом.
Президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі Сполученими Штатами, якщо вона не включатиме ширших гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє The Economist з посиланням на джерела, передає УНН.
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Як повідомляє The Economist, нова угода, яку Україна обговорює з США, повинна прояснити питання контролю, а також передбачати розширені гарантії безпеки.
Зокрема, Зеленський прагне отримати більш чіткі зобов’язання, які спершу мав намір забезпечити в рамках вересневої угоди про мінеральні ресурси країни.
Наразі існуюча рамкова угода з США, підписана у вересні, згадує лише "захист взаємних інвестицій" і ширшу "архітектуру угод".
Однак джерела The Economist в уряді повідомляють, що президент України не має наміру підписати будь-яку іншу угоду, яка не включала б більш широких гарантій безпеки.
Початковий рамковий документ не потребує ратифікації парламентом, але майбутня угода вимагатиме.
Нагадаємо
26 лютого держсекретар Рубіо повідомив, що США майже завершили погодження угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів. За його словами, це хороша і важлива угода, яка допоможе закінчити цю війну.
Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.