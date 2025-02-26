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США ще не завершили погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів - Рубіо

США ще не завершили погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів - Рубіо

Київ  •  УНН

 • 24534 перегляди

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Держсекретар Рубіо повідомив, що США майже завершили погодження угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів. Угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України.

Влада США ще не завершила погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Ну, я не можу цього підтвердити. Очевидно, що наш міністр фінансів Бессент працює над цим, він зробив велику роботу, щоб зібрати все докупи. Тож моїми останніми свідченнями було те, що ми були дуже близькі до фінішної прямої

- сказав Рубіо. 

Він додав, що це хороша і важлива угода, яка допоможе закінчити цю війну.

Нагадаємо

Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки.

Після того, як Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки, представник уряду підпише попередню угоду про корисні копалини.

Далі розпочнеться робота над імплементацією тих або інших гарантій безпеки, про які буде домовлено, а також над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду.

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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