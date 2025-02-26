США ще не завершили погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів - Рубіо

Влада США ще не завершила погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

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Ну, я не можу цього підтвердити. Очевидно, що наш міністр фінансів Бессент працює над цим, він зробив велику роботу, щоб зібрати все докупи. Тож моїми останніми свідченнями було те, що ми були дуже близькі до фінішної прямої