США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам - Рубио

ukenru
Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 993 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 46345 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 68216 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 124007 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 113342 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 114425 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 113722 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117507 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 111130 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 105087 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 92308 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124184 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 128799 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

10:55 • 66552 просмотра
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

10:59 • 29242 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 123998 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 128799 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 176322 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 229209 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 306168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

15:18 • 17773 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124184 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 117670 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125014 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 124288 просмотра
Актуальное
США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам - Рубио

США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам - Рубио

Киев  •  УНН

 • 4698 просмотра

Read in English

Госсекретарь Рубио сообщил, что США почти завершили согласование соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Власти США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

Ну, я не могу этого подтвердить. Очевидно, что наш министр финансов Бессент работает над этим, он проделал большую работу, чтобы собрать все воедино. Так что моими последними свидетельствами было то, что мы были очень близки к финишной прямой

- сказал Рубио. 

Он добавил, что это хорошая и важная сделка, которая поможет закончить эту войну.

Напомним,

Окончательный вариант соглашения с США о полезных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже «фактически выработали», но это соглашение и подписание не будут рассматривать в отрыве от гарантий безопасности.

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых.

Далее начнется работа над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых будет договорено, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
foks-niusФокс Ньюс
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы