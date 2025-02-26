США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь Рубио сообщил, что США почти завершили согласование соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Власти США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News, передает УНН.
Детали
Ну, я не могу этого подтвердить. Очевидно, что наш министр финансов Бессент работает над этим, он проделал большую работу, чтобы собрать все воедино. Так что моими последними свидетельствами было то, что мы были очень близки к финишной прямой
Он добавил, что это хорошая и важная сделка, которая поможет закончить эту войну.
Напомним,
Окончательный вариант соглашения с США о полезных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже «фактически выработали», но это соглашение и подписание не будут рассматривать в отрыве от гарантий безопасности.
После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых.
Далее начнется работа над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых будет договорено, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда.
Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.