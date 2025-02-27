Зеленский отказывается подписать второе соглашение с США без гарантий безопасности - The Economist
Киев • УНН
Президент Украины отказывается подписывать второе соглашение с США без расширенных гарантий безопасности. Имеющееся сентябрьское соглашение упоминает лишь «защиту взаимных инвестиций», но новое потребует ратификации парламентом.
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с Соединенными Штатами, если оно не будет включать более широких гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как сообщает The Economist, новое соглашение, которое Украина обсуждает с США, должно прояснить вопросы контроля, а также предусматривать расширенные гарантии безопасности.
В частности, Зеленский стремится получить более четкие обязательства, которые сперва намеревался обеспечить в рамках сентябрьского соглашения о минеральных ресурсах страны.
Сейчас существующее рамочное соглашение с США, подписанное в сентябре, упоминает лишь «защиту взаимных инвестиций» и более широкую «архитектуру соглашений».
Однако источники The Economist в правительстве сообщают, что президент Украины не намерен подписать какое-либо другое соглашение, которое не включало бы более широких гарантий безопасности.
Начальный рамочный документ не требует ратификации парламентом, но будущее соглашение потребует.
Напомним
26 февраля госсекретарь Рубио сообщил, что США почти завершили согласование соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. По его словам, это хорошая и важная сделка, которая поможет закончить эту войну.
Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.