Зеленский отказывается подписать второе соглашение с США без гарантий безопасности - The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с Соединенными Штатами, если оно не будет включать более широких гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщает The Economist, новое соглашение, которое Украина обсуждает с США, должно прояснить вопросы контроля, а также предусматривать расширенные гарантии безопасности.

В частности, Зеленский стремится получить более четкие обязательства, которые сперва намеревался обеспечить в рамках сентябрьского соглашения о минеральных ресурсах страны.

Сейчас существующее рамочное соглашение с США, подписанное в сентябре, упоминает лишь «защиту взаимных инвестиций» и более широкую «архитектуру соглашений».

Однако источники The Economist в правительстве сообщают, что президент Украины не намерен подписать какое-либо другое соглашение, которое не включало бы более широких гарантий безопасности.