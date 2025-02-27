Трамп: угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин спрацює і стане страховкою від майбутнього нападу рф
Київ • УНН
Трамп анонсував підписання угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин. За його словами, присутність американських робітників у видобувній галузі стане страховкою від нападу росії в майбутньому.
Президент США Дональд Трамп заявив, що завтра зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини, яка, на думку Трампа, спрацює, як страховка від майбутнього нападу рф, передає УНН.
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Трамп заявив, що угода про видобуток корисних копалин спрацює як підстраховка, бо росія не нападе на Україну, якщо там в Україні працюватимуть американські робітники, що братимуть участь у видобутку корисних копалин.
Він додав, що завтра Зеленський приїздить до США, і "ми збираємося підписати дійсно дуже важливу угоду для обох сторін, тому що це дійсно допоможе нам потрапити в цю країну".
"Це, можна сказати, підтримка, я не думаю, що хтось буде гратися, якщо ми будемо там з великою кількістю робітників і матимемо справу з рідкісними землями та іншими речами, які нам потрібні для нашої країни", - сказав Трамп.
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