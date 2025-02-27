Трамп: соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых сработает и станет страховкой от будущего нападения рф
Киев • УНН
Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых. По его словам, присутствие американских рабочих в добывающей отрасли станет страховкой от нападения России в будущем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых, которое, по мнению Трампа, сработает, как страховка от будущего нападения рф, передает УНН.
Детали
Трамп заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых сработает как подстраховка, потому что россия не нападет на Украину, если там в Украине будут работать американские рабочие, которые будут участвовать в добыче полезных ископаемых.
Он добавил, что завтра Зеленский приезжает в США, и "мы собираемся подписать действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что это действительно поможет нам попасть в эту страну".
"Это, можно сказать, поддержка, я не думаю, что кто-то будет играть, если мы будем там с большим количеством рабочих и будем иметь дело с редкими землями и другими вещами, которые нам нужны для нашей страны", - сказал Трамп.
Напомним
Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения о с Соединенными Штатами по недрам.