Трамп: соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых сработает и станет страховкой от будущего нападения рф

ukenru
Трамп продлил на год действие санкций против россии
17:54 • 38660 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 81261 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 113105 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 106016 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 148904 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 120022 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 135811 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 133979 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127695 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 124669 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

27 февраля, 10:41 • 38648 просмотра
Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек

Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек

27 февраля, 11:28 • 29306 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 118485 просмотра
Франция предлагает создать европейские запасы оружия для потенциальной помощи Украине

Франция предлагает создать европейские запасы оружия для потенциальной помощи Украине

27 февраля, 11:59 • 42648 просмотра
Зима завершится циклоном Reiner: какую погоду ожидать

Зима завершится циклоном Reiner: какую погоду ожидать

27 февраля, 12:06 • 33098 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

27 февраля, 13:15 • 113105 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 118485 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 148904 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 192629 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 192989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 123374 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 125515 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 155298 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 143190 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127388 просмотра
Актуальное
Трамп: соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых сработает и станет страховкой от будущего нападения рф

Трамп: соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых сработает и станет страховкой от будущего нападения рф

Киев  •  УНН

 • 7803 просмотра

Read in English

Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых. По его словам, присутствие американских рабочих в добывающей отрасли станет страховкой от нападения России в будущем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых, которое, по мнению Трампа, сработает, как страховка от будущего нападения рф, передает УНН.

Детали

Трамп заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых сработает как подстраховка, потому что россия не нападет на Украину, если там в Украине будут работать американские рабочие, которые будут участвовать в добыче полезных ископаемых.

Он добавил, что завтра Зеленский приезжает в США, и "мы собираемся подписать действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что это действительно поможет нам попасть в эту страну".

"Это, можно сказать, поддержка, я не думаю, что кто-то будет играть, если мы будем там с большим количеством рабочих и будем иметь дело с редкими землями и другими вещами, которые нам нужны для нашей страны", - сказал Трамп.

Напомним

Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения о с Соединенными Штатами по недрам.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы